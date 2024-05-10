Глава Финляндии Стубб: Единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя

Единственный путь для мирного урегулирования на Украине состоит в продолжении боевых действий. С таким заявлением выступил глава Финляндии Александр Стубб в интервью с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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