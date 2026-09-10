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16 деревянных чудес, которые невозможно повторить

16 деревянных чудес, которые невозможно повторить

От системного блока до скульптуры индейца верхом на коне в человеческий рост. Дерево — материал настолько податливый, что из него можно изготовить что угодно: от миниатюрных фигурок до мебели, которая переживёт не одно поколение.

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