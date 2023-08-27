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Вондроушова о бывшем спонсоре: «Мои родители подписали контракт, потому что на теннис нужно было много денег»

Его подписали, когда она была юниоркой, и по контракту она получила финансовую поддержку в обмен на часть будущих призовых.

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