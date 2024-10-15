Москва получила сертификат ООН для умных городов

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН "Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов" (United for Smart Sustainable Cities – U4SSC).
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