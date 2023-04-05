Пытался помочь другу: мужчину избили до потери сознания на Замшина

Конфликт между группой молодых людей завязался из-за комментариев в соцсети. Информация о массовой на улице Замшина в Петербурге поступила в полицию вечером во вторник, 4 апреля.
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