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Пытался помочь другу: мужчину избили до потери сознания на Замшина

Конфликт между группой молодых людей завязался из-за комментариев в соцсети. Информация о массовой на улице Замшина в Петербурге поступила в полицию вечером во вторник, 4 апреля.

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