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«Аллаһның барлыкка китерелмәгән Сүзе» - Ленар хәзрәт Хамматов Коръән әдәпләрен аңлата

«Аллаһның барлыкка китерелмәгән Сүзе» - Ленар хәзрәт Хамматов Коръән әдәпләрен аңлата

«Коръән - безнең өчен бу дөньяда гыйбадәт кылыр һәм Ахирәттә бәхеткә ирешү өчен, бу дөньяда дөрес, матур, гадел яшәр өчен барлыкка китерелгән бер инструкция», - ди хәзрәт.

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