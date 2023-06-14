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В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

В турецком Измире в среду, 14 июня, произошло землетрясение. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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