Утечка из Кремля? Россия выдвигает жесткие требования к Украине и США

В документе отвергаются любые мирные договоренности до 2026 года, отвергается размещение миротворцев на Украине, требуется признание российского суверенитета над территориями, создание буферных зон на северо-востоке и юге Украины (включая Одесскую область), полная смена украинского правительства и отказ Украины от членства в НАТО.