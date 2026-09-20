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Новости Брянска

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В Брянской области активизировались коммунальные мошенники

В Брянской области активизировались коммунальные мошенники

Мошенники рассылают жителям Брянской области сообщения с требованием оплатить несуществующую задолженность за коммунальные услуги, переход по ссылке ведёт на поддельную страницу оплаты.

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