Сергей Аксенов обсудил с руководителями медучреждений повышение качества оказания услуг

Глава Крыма Сергей Аксенов на рабочем совещании с руководителями медицинских учреждений республики обсудил повышение качества оказания услуг и отработали ряд обращений граждан по конкретным медучреждениям.
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