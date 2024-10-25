Ресторан в ЯНАО попал под проверку из-за мяса без документов

Владельца ресторана «Плов готов» в Салехарде заподозрили в использовании опасного мяса для блюд. Сотрудники окружного управления Россельхознадзора не нашли в госсистеме сведений о ветеринарных документах, оформленных на ресторан.
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