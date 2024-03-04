Лавров прокомментировал антироссийские заявления секретаря Совбеза Армении

"от тех, кто их ... защищает" - А вот в этой теме - как говорят российские тролли, "не всё так однозначно". В ходе Второй Карабахской войны 2020 года и после неё: 1. 29.09.20 истребителем F-16 ВВС Турции был сбит штурмовик Су-25 ВВС Республики Армении, находившийся в воздушном пространстве Республики Армении (!). Пилот Валерий Данелин погиб. 2. 14.10.20 ВС Азербайджана уничтожили несколько комплексов баллистических ракет Армении, размещённых на территории Армении. 3. 27.10.20 ВС Азербайджана нанесли удар по территории Армении в южной части, около границы с Ираном. 4. ВС Азербайджана обстреляли из артиллерии территорию Армении в северной части, около города Степанаван. 5. ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении в районе Черного озера и города Джермук и захватили около 140 кв.километров территорию Армении. Таким образом, Республика Армения, член ОДКБ, подверглась агрессии и вторжению вооруженных сил Азербайджана на её территорию - однако силы ОДКБ (и, в частности, РФ) не исполнили свои обязательства по защите территориальной целостности страны-члена ОДКБ. Таким образом, говоря Вашими словами, "только недоумки" могут заявлять на страницах МирТесен, что РФ "защищает" Армению.