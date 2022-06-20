Военное обозрение

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Российский политолог назвал повод для начала боевых действий против Литвы

Российский политолог назвал повод для начала боевых действий против Литвы

Россия может начать боевые действия против Литвы, транспортная блокада Калининграда, введенная литовским правительством, нарушила право России на доступ к своей территории.

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