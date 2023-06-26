Военное обозрение

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Украина подпишет соглашение с Хорватией и Данией о запуске производства машин разминирования на своей территории

Украина подпишет соглашение с Хорватией и Данией о запуске производства машин разминирования на своей территории

Украина планирует запустить производство машин разминирования на своей территории, в совместное предприятие также войдут Хорватия и Дания.

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