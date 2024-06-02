Две лучшие акции для следования за ИИ-бумом по мнению экспертов

Бум ИИ сделал настоящую” ракету” из акций компании Nvidia. Стоимость бумаг выше $1000 делает их покупку, “посадкой в последний вагон”, но аналитики предлагают обратить внимание на другие акции, которые еще могут “выстрелить” на теме развития нейросетей.
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