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"Ахмед дал добро": мигранты заселились в квартиры, пока хозяева платят ипотеку

"Ахмед дал добро": мигранты заселились в квартиры, пока хозяева платят ипотеку

Avia.pro - СМИ Пока одни семьи с детьми и ипотекой мечтают о новоселье, их квартиры в жилом комплексе «Остафьево» превратились в общежитие для мигрантов-строителей.

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Комментарии
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св
спивак виктор
в кино эстраде стройке,все творят за свои: кредит в долг ,и живут от результата!
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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8 час.
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