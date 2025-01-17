Трамп ещё до инаугурации играет решающую роль в достижении мира в Газе

Правительством Израиля и ХАМАС подписано, наконец, в катарской Дохе соглашение о 42-дневном прекращении огня в Газе с последующей пролонгацией, согласно которому оттуда на первом этапе, начиная с 19 января, будут отпущены 33 из примерно 98 заложников, а израильтяне выпустят около 1000 палестинских заключенных.