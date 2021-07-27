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"Ахеджакнуло"! Снова атака на нашу великую победу!

"Ахеджакнуло"! Снова атака на нашу великую победу!

Ну что же, недолго музыка играла, недолго чтили мы память погибших в войне! Годовщина Победы 45-го года, 80-летие начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби, грядёт — парад военно-морского флота в Петербурге в это воскресенье — расслабились, думали успокоились те люди, которые ненавидят Россию, ненавидят всё, что в России когда-либо было, есть или будет? Которые считают, что «проиграли бы тогда — пили сейчас «баварское» и что «надо был сдать Ленинград»? Зря расслабились.

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Алексей Горшков
"Кто девушку платит - тот её и танцует"! Артистов,вообще -"людей культуры", зарвавшихся донельзя,надо конечно на место периодически ставить - но не в них корень проблемы. Он в тех людях,которые находясь на государственных должностях,направляют денежные потоки - денег государственных,значит - состоящих из наших с вами налогов - на то,что отчебучивает подобная "интеллигенция" (закавычил я умышленно,т.к. никакой интеллигенцией,тем более - элитой,совестью нации - их не считаю). Если перекрыть этот канал государственных средств - эти уроды сразу "сдуются",да ещё станут прогосударственными пропагандистами - это же их профессия - чужие мысли до народа доносить! А платить будут уже не из вышеописанного антигосударственного "гадюшника" в государственной же системе!
Александр Япринцев
За наши же деньги, деньги налогоплательщиков ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВРАГИ России навязывают их идеи. Господи, где Сталин? НАДО Всех причастных к этой постановке- на Калыму во главе с министром культуры. Искусство должно служить Стране, а не его ВРАГАМ,
vilnap субботкин
Дожил я до грязи. При коммунистах всю эту демократическую сволочь пересажали бы. Необходимо вновь вводить цензуру. Буду голосовать на выборах только за КПРФ.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Ну лады...С этой выжившей из ума АХЕДЖАКНУТОЙ для меня уже давно всё понятно. Впрочем бабу пожалеть надо...Какая ВНЕШНОСТЬ такой и ХАРАКТЕР, на принципе"Все мужики вокруг пи@арасы, одна я непонятая красавица" Но вот Бортко, если он это: цитата: "... не надо трогать свободу режиссёров, если они не нарушают закон."(конец цитаты), реально сказал ...То он меня несколько разочаровал. Творческий человек, так сказать художник", как НИКТО должен иметь "внутренние сдерживающие рычаги". И не только по сфере Законов страны. А в первую очередь по ДУШЕ, по позициям МОРАЛИ, по тем основополагающим позициям, которые и определяют всех на ЛЮДЕЙ и отличают от ЖИВОТНЫХ. Я уже про "божественные Заповеди" не говорю. Надо иметь хотя бы элементарную СОВЕСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ! А у названной выше особы НЕТ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО. Кроме злобы, в последние сорок лет, когда началась эта вакханлия безнравственности при Горбачёве и Яковлеве...От неё я ничего другого не видел! И меня, даже не славянина, поражает в ней только одно, при понимании всего "букета её интересов"...Откуда у неё такая ненависть к России и русским?
Борис Осипов
Рудольф Дегтярев
Ахеджакова типичная еврейка среднего качества. Ей в заслугу можно поставить честность: она везде громко заявляет о своем русофобстве, в то время как бОльшая часть еврейской диаспоры предпочитает трусливо изливать свое русофобство на кухнях. А чего боитесь? Будьте смелее, ведь культурой, юриспруденцией, идеологией и экономикой рулят евреи - в обиду не дадут.
Петр
Что мы все возмущаемся.Не надо ходить на всякие представления наших лицедеев которых даже на кладбище нельзя было хоронить.

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