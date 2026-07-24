Названа скрытая опасность арбузов

Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за удобрений, которые ускоряют рост ягоды. Об этом рассказал журналистам РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
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