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Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9

Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9

Хуситы из правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах» заявили об уничтожении ракетой местного производства американского разведывательного беспилотника MQ-9 над северо-востоком страны.

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