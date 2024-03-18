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Пушилин: пределы санитарной зоны будут зависеть от дальнобойности оружия ВСУ

Пушилин: пределы санитарной зоны будут зависеть от дальнобойности оружия ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пределы возможного установления санитарной зоны на Украине будут зависеть от дальнобойности оружия, которое используют украинские вооружённые силы.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Полная - демилитаризация! Что бы ни одного выстрела, больше не было, на территории - ни когда!
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23 час.
ИП
Игорь Петров
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23 час.

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