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Царьград

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Рустави 2: Саботаж вызвал отключения энергии в Грузии 24-25 июля

Рустави 2: Саботаж вызвал отключения энергии в Грузии 24-25 июля

Служба госбезопасности Грузии начала расследование по саботажу из-за отключений электроэнергии 24-25 июля.

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