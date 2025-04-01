Глава МВД Индии: Число округов, где действуют маоисты, сократилось

Активность партизан-маоистов (наксалитов) в Индии распространяется на шесть административных округов, а не на 12, как раньше, заявил министр внутренних дел страны Амит Шах, 1 апреля пишет издание The Economic Times.
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