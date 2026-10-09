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Ретро-автомобили из Верхней Пышмы стали героями кинокартины «Битва моторов»

Ретро-автомобили из Верхней Пышмы стали героями кинокартины «Битва моторов»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. В российский прокат вышла кинолента «Битва моторов» с Иваном Янковским, Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой в главных ролях.

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