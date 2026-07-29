Выезд с КПП «Успенка» перекрыли со стороны Ростова: как проехать в сторону Донецка На участке трассы у границы временно изменилась схема движения.
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Выезд с КПП «Успенка» перекрыли со стороны Ростова: как проехать в сторону Донецка На участке трассы у границы временно изменилась схема движения.
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