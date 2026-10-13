Когда вернут деньги по ликвидированным в Ирландии фондам FinEx в 2026 году

Вопрос, когда в 2026 году вернут деньги по фондам FinEx, возник у ряда россиян на фоне новостей о ликвидации данных структур в Ирландии.
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