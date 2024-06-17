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Военные новости ★ спецоперация

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Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica

Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica через Прибалтику вновь откладывается из-за растущих финансовых издержек Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica через Прибалтику вновь откладывается из-за растущих финансовых издержекУправленцы проекта Rail Baltica заявили о том, что строительство железной дороги европейской стандартной колеи через Прибалтику приносит значительные финансовые издержки.

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