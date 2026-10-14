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Калуга-поиск

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Мазут добрался до Суджукской косы под Новороссийском

Мазут добрался до Суджукской косы под Новороссийском

На Суджукской косе под Новороссийском местные жители обнаружили на берегу чёрные вкрапления, которые начинают пениться при контакте с морской водой.

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