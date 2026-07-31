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Регионы России

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В Городце Нижегородской области оценили работу центра поддержки семей «от рождения до старости»

В Городце Нижегородской области оценили работу центра поддержки семей «от рождения до старости»

Учреждение действует по бесшовной модели социальной помощи «от рождения до старости». В структуру центра входят семейный МФЦ, выездные мобильные бригады и служба сопровождения семей в трудной жизненной ситуации.

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