В Городце Нижегородской области оценили работу центра поддержки семей «от рождения до старости»

Учреждение действует по бесшовной модели социальной помощи «от рождения до старости». В структуру центра входят семейный МФЦ, выездные мобильные бригады и служба сопровождения семей в трудной жизненной ситуации.
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