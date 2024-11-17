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В Бейруте и его пригородах из-за израильских ударов на два дня закроют школы

В Бейруте и его пригородах из-за израильских ударов на два дня закроют школы

В Бейруте и его пригородах из-за израильских ударов в ближайшие два дня не будут работать школы. Об этом, ссылаясь на главу министерства просвещения и высшего образования Ливана Аббаса Халаби, сообщает телеканал Al Manar.

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