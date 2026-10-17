Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Rebecca Greenspan became the leader of the sixth round of voting for the post of UN Secretary General, but was unable to receive the key votes of all permanent members for confirmation.
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