Атаки на жилые дома, автомобили и логистический комплекс: за ночь над Россией сбито более 600 украинских БПЛА

В ночь на 6 августа силы ПВО сбили 605 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. В Ярославской области повреждены три частных дома и несколько многоквартирных, в Тверской — логистический комплекс Wildberries и хозпостройки в СНТ.