Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Палм-Бич, штат Флорида, 2025 год © Alex Brandon/APПрезидент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с американским лидером Дональдом Трампом от отчаяния.
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