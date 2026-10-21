В титрах фамилия работает на актёра — или против него. Кому-то родную фамилию советовали поменять режиссёры, кому-то она казалась слишком простой, а кто-то устал от путаницы с однофамильцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Олег Стриженов: «...
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым