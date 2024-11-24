Чем закончится осень для каждого знака зодиака, согласно восточному гороскопу на период с 25 ноября по 1 декабря Алёна ЮрьеваС завершением ноября и наступлением зимы, неделя с 25 ноября по 1 декабря будет временем перемен.
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