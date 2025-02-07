Костюм для параноиков: как мода, наука и конспирология пересеклись в одной вещи Ирина ВальковаВек цифровых технологий породил не только стремительное развитие связи, но и всеобщее беспокойство по поводу слежки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии