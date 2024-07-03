Российский арсенал ракет средней и меньшей дальности увеличится

Владимир Путин провёл очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, где высказался за начало производства «ударных систем ракет средней и меньшей дальности» как реакцию на действия США.
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