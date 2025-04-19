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Экс-депутат Петерсен: Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке Киеву Taurus

Экс-депутат Петерсен: Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке Киеву Taurus

Бывший депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен выразила опасение, что лидер Христианско-демократического союза, будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц, вероятно, выполнит свое предвыборное обещание о поставке киевской стороне крылатых ракет Taurus.

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Комментарии
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Eduard
Причем гарантии того,что мы всю Украину себе вернем,а там и НАТО в открытую вступит,НЕТ!.Так что мы ждем?
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17 час.
Eduard
НАТО не вправе придумывать правила и Законы под себя.Их территория,их ответственность,Украины там нет!
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17 час.
Eduard
Видали&quot;христианского-демократа&quot;,фашист и есть фашист!
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17 час.
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