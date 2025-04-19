Бывший депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен выразила опасение, что лидер Христианско-демократического союза, будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц, вероятно, выполнит свое предвыборное обещание о поставке киевской стороне крылатых ракет Taurus.
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