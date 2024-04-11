Интересная жизнь с Vera Star Как обманывают Путина его подчиненные Фото: regnum.ru То что главу государства часто обманывают чиновники всех уровней, ни для кого не является секретом.
Что будет с министром МЧС Куренковым отставки которого требуют разъяренные жители Орска
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
ципсошники с президента переключились на министров)))
Ответить
1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Построили огромный сарай из металлоконструкций, украсили пластиком ядовитым и назвали всё это "Крокусом". Он больше подходил под нужды ОЗОНА или Вайлберрис, как складское помещение. Как его вообще запустили под зрительное учреждение?
Ответить
1 час.
Андрей Тихонов
Вместе с паслером суд, тюрьма, конфискация "непосильно нажитого".. ...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии