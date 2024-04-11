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Что будет с министром МЧС Куренковым отставки которого требуют разъяренные жители Орска

Что будет с министром МЧС Куренковым отставки которого требуют разъяренные жители Орска

Интересная жизнь с Vera Star Как обманывают Путина его подчиненные Фото: regnum.ru То что главу государства часто обманывают чиновники всех уровней, ни для кого не является секретом.

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Комментарии
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саша дмитренко
ципсошники  с  президента  переключились  на  министров)))
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1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Построили огромный сарай из металлоконструкций, украсили пластиком ядовитым и назвали всё это &quot;Крокусом&quot;. Он больше подходил под нужды ОЗОНА или Вайлберрис, как складское помещение. Как его вообще запустили под зрительное учреждение?
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Андрей Тихонов
Вместе с паслером суд, тюрьма, конфискация &quot;непосильно нажитого&quot;.. ...
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