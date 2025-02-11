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Ефимов: в Коммунарке появится новое многофункциональное пространство по программе КРТ

Ефимов: в Коммунарке появится новое многофункциональное пространство по программе КРТ

В Новомосковском административном округе реорганизуют участок площадью 3,13 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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