Мои знаменитые пампушки с чесноком к борщу: простой рецепт, а результат всегда на "отлично"

Сегодня готовим вкуснейшие пампушки с чесноком, которые идеально подойдут к борщу. Мягкое пуховое тесто, чесночная заправка и ароматная свежая зелень… хочется их съесть прямо сейчас! СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Для начала подготовим опару для теста.