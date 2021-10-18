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Мои знаменитые пампушки с чесноком к борщу: простой рецепт, а результат всегда на "отлично"

Мои знаменитые пампушки с чесноком к борщу: простой рецепт, а результат всегда на "отлично"

Сегодня готовим вкуснейшие пампушки с чесноком, которые идеально подойдут к борщу. Мягкое пуховое тесто, чесночная заправка и ароматная свежая зелень… хочется их съесть прямо сейчас! СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Для начала подготовим опару для теста.

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Астон Мартин
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