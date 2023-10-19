Петрозаводский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей уехавшую из Карелии журналистку Наталью Ермолину*

Сама Ермолина* оплачивать этот штраф не собирается. Судья Петрозаводского городского суда Ольга Кайгородова 18 октября оштрафовала журналиста и создателя арт-пространства Agriculture Club Наталью Ермолину* на 30 тысяч рублей за то, что она не ставит маркировку иностранного агента в соцсети «ВКонтанкте».