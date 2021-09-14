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В Бристоле женщины сочетались браком с деревьями

В Бристоле женщины сочетались браком с деревьями

Я, как любой нормальный человек, люблю природу и плохо отношусь к тому, что в городах вырубают деревья.

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Владимир Лисуков
Деревья-то не отдерут. Рекомендую бракосочетаться с кобельками или козликами. Эти оттопыривают раком.
Борис Осипов
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Если это шутка...НЕ СМЕШНО! Если это протест,.-глупость на уровне кретинизма. Но похоже, что это всего лишь "деталь" "западной цивилизации 21-го века". Тут уже не грустить надо...Просто ТОСКА! Мир, ЗАПАД, реально сошёл с ума!
кормчий
И первая брачная ночь у всех с сучками !
Надежда
То, что сегодня происходит с людьми настолько печально, что хочется плакать... от страха за будущее планеты...

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