В Бристоле женщины сочетались браком с деревьями

Сергей ЕТуризмВ Бристоле женщины сочетались браком с деревьями Я, как любой нормальный человек, люблю природу и плохо отношусь к тому, что в городах вырубают деревья.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковДеревья-то не отдерут. Рекомендую бракосочетаться с кобельками или козликами. Эти оттопыривают раком.БОБорис ОсиповЗайцев Виктор Зайцев ВикторЕсли это шутка...НЕ СМЕШНО! Если это протест,.-глупость на уровне кретинизма. Но похоже, что это всего лишь "деталь" "западной цивилизации 21-го века". Тут уже не грустить надо...Просто ТОСКА! Мир, ЗАПАД, реально сошёл с ума!кормчийИ первая брачная ночь у всех с сучками !НадеждаТо, что сегодня происходит с людьми настолько печально, что хочется плакать... от страха за будущее планеты...Комментировать
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