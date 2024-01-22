Соблюдать правила пожарной безопасности призывает население ДЧС Карагандинской области

По-прежнему основной причиной пожаров в жилых домах остаётся неосторожное обращение с огнём. ДЧС Карагандинской области продолжает работать над формированием культуры пожарной безопасности, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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