Пленэры, спорт и концерты: Собянин рассказал, как детям провести лето в Москве

Город подготовил множество активностей для школьников Для детей, которые на лето остались в Москве, власти столицы подготовили полезные и развлекательные мероприятия, которые пройдут в парках, музеях и образовательных центрах.
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