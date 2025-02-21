Все не угомонятся! Зеленский приказывает готовить штурм Кинбкрнской косы: самоубийцы

Подробно об этом пишут в "Свободной прессе". По информации источника, в последнее время активность украинских боевиков возросла, и они начали подтягивать к берегу Николаевской области безэкипажные катера.
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