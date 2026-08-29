Мусаев заявил, что Кривцов пропустит остаток 2026 года из-за травмы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем против «Ростова» в 6-м туре РПЛ сообщил, что полузащитник команды Никита Кривцов больше не выйдет на поле в 2026 году.
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