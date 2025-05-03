Центр "Э" задержал поджигателя двери петербургской квартиры Oxxxymiron*, ему обещали 500 долларов. Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров, признан в России иноагентом) в ней когда-то жил.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Центр "Э" задержал поджигателя двери петербургской квартиры Oxxxymiron*, ему обещали 500 долларов. Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров, признан в России иноагентом) в ней когда-то жил.