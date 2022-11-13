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Разведка США рассказала, как ОАЭ влияла на американскую политику

Разведка США рассказала, как ОАЭ влияла на американскую политику

Представители американской разведки представили секретный отчет, в котором подробно описаны масштабные попытки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) манипулировать американской политической системой, сообщает 12 ноября газета The Washington Post.

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