Эколог Баташев: пляжи в Анапе останутся испорченными из-за разлива нефти до июня

Мазут после крушения танкеров с нефтью в Керченском проливе попал на береговую линию. Если не очистить ее полностью в ближайшее время, то он уйдет в глубокие слои пляжей, предупредил эколог Анатолий Баташев.
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